Стали відомі найкращі легкоатлети квітня в Україні

Інна Кашина і Ігор Олефіренко визнані найкращими легкоатлетами квітня в Україні.
Про це повідомляє Xsport.
Кашина стала другою на змаганнях серії IAAF Race Walking Challenge в Ріу-Майор з олімпійським нормативом зі спортивної ходьби на 20 км (1:29.30 год).
Олефіренко ж зайняв 17-е місце на марафоні серії IAAF Gold Label Race в Лондоні (2:11.55 год).
У голосуванні взяли участь уболівальники, експерти (Рада ФЛАУ) і представники ЗМІ.
Нагадаємо, що російську легкоатлетку, яка видавала себе за українку, дискваліфікували на 12 років.
Раніше повідомлялося, що Українка стала наймолодшою переможницею Діамантової ліги.
Джерело - Xsport.