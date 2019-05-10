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Стали відомі найкращі легкоатлети квітня в Україні

Сьогодні 10:53 206 0
Стали відомі найкращі легкоатлети квітня в Україні

Інна Кашина і Ігор Олефіренко визнані найкращими легкоатлетами квітня в Україні.

Про це повідомляє Xsport.

Кашина стала другою на змаганнях серії IAAF Race Walking Challenge в Ріу-Майор з олімпійським нормативом зі спортивної ходьби на 20 км (1:29.30 год).

Олефіренко ж зайняв 17-е місце на марафоні серії IAAF Gold Label Race в Лондоні (2:11.55 год).

У голосуванні взяли участь уболівальники, експерти (Рада ФЛАУ) і представники ЗМІ.

Нагадаємо, що російську легкоатлетку, яка видавала себе за українку, дискваліфікували на 12 років.

Раніше повідомлялося, що Українка стала наймолодшою переможницею Діамантової ліги.

 

Джерело - Xsport.

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