Українка стала наймолодшою переможницею Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Підкоривши висоту 1.96 метра у віці 17 років 7 місяців і 14 днів, Магучіх встановила особистий рекорд. Виконала норматив на Олімпіаду-2020 і перевершила срібного призера Олімпійських ігор 2016 болгарку Мірелу Деміреву і шведку Еріку Кінсі.
Нагадаємо, на початку року Магучіх встановила новий рекорд Європи і повторила рекорд світу серед молоді.
Джерело - ФЛАУ.