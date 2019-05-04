Українка стала наймолодшою переможницею Діамантової ліги

Також вона встановила особистий рекорд

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Підкоривши висоту 1.96 метра у віці 17 років 7 місяців і 14 днів, Магучіх встановила особистий рекорд. Виконала норматив на Олімпіаду-2020 і перевершила срібного призера Олімпійських ігор 2016 болгарку Мірелу Деміреву і шведку Еріку Кінсі.

Нагадаємо, на початку року Магучіх встановила новий рекорд Європи і повторила рекорд світу серед молоді.

Джерело - ФЛАУ.