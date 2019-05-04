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Українка стала наймолодшою переможницею Діамантової ліги

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Українка стала наймолодшою переможницею Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Підкоривши висоту 1.96 метра у віці 17 років 7 місяців і 14 днів, Магучіх встановила особистий рекорд. Виконала норматив на Олімпіаду-2020 і перевершила срібного призера Олімпійських ігор 2016 болгарку Мірелу Деміреву і шведку Еріку Кінсі.

Нагадаємо, на початку року Магучіх встановила новий рекорд Європи і повторила рекорд світу серед молоді.

Джерело - ФЛАУ.

#Легка атлетика, #Діамантова ліга, #Магучіх
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