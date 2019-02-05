Надаль про весілля: Коментувати нічого не буду

Іспанський тенісист Рафаель Надаль не став відповідати на питання про майбутнє весілля. Місцеве видання Diario de Mallorca не отримало коментарів від тенісиста, коли журналісти спробували взяти інтерв'ю у спортсмена біля його будинку на Мальорці.

Про це повідомляє ВТУ.

"Ви хочете запитати мене про весілля, правильно? Я розумію, що це ваша робота, але я нічого не скажу. Я незадоволений, що це потрапило в пресу, але коментувати нічого не буду. Я і раніше ніколи не повідомляв подробиці свого особистого життя і починати це робити зараз теж не збираюся ", - відповів Надаль співробітникам видання.

Нагадаємо, Надаль розлютився, що написали про його весілля.

Також, Екс-перша ракетка світу може пропустити Олімпійські ігри.

Джерело - ВТУ.