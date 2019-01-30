Надаль одружиться восени

17-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Рафаель Надаль одружиться зі своєю дівчиною Хіско Маріє Перелло цієї осені.
Про це повідомляє Sport.ua.
Пара зустрічається 14 років і заручилася минулої весни в Римі.
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Повідомляється, що церемонія одруження відбудеться на Мальорці, звідки родом майбутні молодята.
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Нагадаємо, у фіналі Australian Open Надаль розгромно програв Новаку Джоковичу.
Джерело - sport.ua.