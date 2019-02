Екс-перша ракетка світу може пропустити Олімпійські ігри

Данка Кароліна Возняцкі не зможе допомогти своїй команді в матчах на Кубкові Федерації в польській Зеленій Гурі.

Про це повідомляє журналіст Міхал Самульскі на своїй сторінці в Twitter.

Таке рішення прийняли у зв'язку з незадовільною фізичною формою 28-річної спортсменки після Australian Open.

Caroline Wozniacki has pulled out of next week's @FedCup event in Zielona Gora, Poland. According to ITF rules she is out of the Olympics in Tokyo in 2020.