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Екс-перша ракетка світу може пропустити Олімпійські ігри

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Екс-перша ракетка світу може пропустити Олімпійські ігри

Данка Кароліна Возняцкі не зможе допомогти своїй команді в матчах на Кубкові Федерації в польській Зеленій Гурі.

Про це повідомляє журналіст Міхал Самульскі на своїй сторінці в Twitter.

Таке рішення прийняли у зв'язку з незадовільною фізичною формою 28-річної спортсменки після Australian Open.

За правилами ITF Возняцкі пропустить Олімпіаду в Токіо 2020 року, оскільки вона не виступала за збірну в олімпійський період (2017-2020). На Кубку Федерації данка не грала з 2015 року.

Нагадаємо, 2018 року в уродженки Оденсе був діагностований ревматоїдний артрит.

Нагадаємо, Цуренко та Костюк потренувалися напердодні Кубка федерації. А українці у вересні стартують на Кубкові Девіса.

Джерело - Чемпіон.

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