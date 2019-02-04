Екс-перша ракетка світу може пропустити Олімпійські ігри

Данка Кароліна Возняцкі не зможе допомогти своїй команді в матчах на Кубкові Федерації в польській Зеленій Гурі.

Про це повідомляє журналіст Міхал Самульскі на своїй сторінці в Twitter.

Таке рішення прийняли у зв'язку з незадовільною фізичною формою 28-річної спортсменки після Australian Open.

Caroline Wozniacki has pulled out of next week's @FedCup event in Zielona Gora, Poland. According to ITF rules she is out of the Olympics in Tokyo in 2020. — Michal Samulski (@MichalSamulski) 3 лютого 2019 р.

За правилами ITF Возняцкі пропустить Олімпіаду в Токіо 2020 року, оскільки вона не виступала за збірну в олімпійський період (2017-2020). На Кубку Федерації данка не грала з 2015 року.

Нагадаємо, 2018 року в уродженки Оденсе був діагностований ревматоїдний артрит.

Нагадаємо, Цуренко та Костюк потренувалися напердодні Кубка федерації. А українці у вересні стартують на Кубкові Девіса.

Джерело - Чемпіон.