Надаль розлютився, що написали про його весілля

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вирішив одружитися зі своєю дівчиною Хіско Марію Перелло, з якою він зустрічався понад 14 років.

Про весілля другої ракетки світу написало іспанське видання Hello!, що дуже розлютило 17-разового володаря Слемів.

"Ви хотіли щось дізнатися про весілля? Я розумію, що це ваша робота, але я нічого вам не скажу. Ніколи про це я не висловлювався публічно і зараз не буду. Я незадоволений, що про це написали", - різко відповів Надаль репортеру Diario de Mallorca.