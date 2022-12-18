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Подоляк: ФІФА демонструє нерозуміння тієї катастрофи, в яку тягне світ рф

Сьогодні 12:45 145 0
Подоляк: ФІФА демонструє нерозуміння тієї катастрофи, в яку тягне світ рф
#ФІФА, #Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Михайло Подоляк

Джерело - Чемпіон.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заборону ФІФА на трансляцію виступу президента України Володимира Зеленського перед фіналом ЧС-2022 Аргентина - Франція.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

"ФІФА - це ж не лише футбол. Це також про цінності. Про те, що з'ясовувати стосунки можна без убивств. Про правила цивілізованого світу. ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі та тієї катастрофи, в яку тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні. Не пізно це виправити", - написав Подоляк

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