Подоляк: ФІФА демонструє нерозуміння тієї катастрофи, в яку тягне світ рф

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заборону ФІФА на трансляцію виступу президента України Володимира Зеленського перед фіналом ЧС-2022 Аргентина - Франція.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

"ФІФА - це ж не лише футбол. Це також про цінності. Про те, що з'ясовувати стосунки можна без убивств. Про правила цивілізованого світу. ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі та тієї катастрофи, в яку тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні. Не пізно це виправити", - написав Подоляк