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ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022

Сьогодні 14:17 765 2
Наразі переговори між Україною та ФІФА ще тривають.
ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022
#ФІФА

Джерело - pravda.com.ua.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі у неділю 18 грудня.

Про це повдіомляє CNN із посиланням на своїх співрозмовників

Офіс Зеленського запропонував ФІФА з'явитися у відеозверненні до уболівальників на стадіоні перед початком матчу і був здивований негативною відповіддю.

"Ми думали, що ФІФА хоче використати свою платформу для більшого блага", - заявили в офісі президента України.

Невідомо, чи хоче Зеленський звернутися наживо, чи в записі. Джерело додало, що переговори між Україною та керівним органом спорту все ще тривають.

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