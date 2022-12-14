Головне
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 802 1
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал
Сьогодні 11:40 279
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:08 1568
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 1058
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 316
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 4881 2
Збірна Аргентини шокувала Хорватію двома голами в першому таймі 1/2 фіналу ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:03 858
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Вчора 17:39 561
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Вчора 16:26 528
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Вчора 14:40 695
Прямі трансляції

Нас убив пенальті - хавбек Хорватії

Сьогодні 11:12 217 0
Ловро Маєр прокоментував поразку від Аргентини у півфіналі ЧС-2022
Нас убив пенальті - хавбек Хорватії
#Маєр

Джерело - football24.ua.

Збірна Хорватії не змогла повернутися у гру після двох швидких голів від аргентинців.

Про це розповів хавбек хорватів Ловро Маєр.

"Ми добре почали, а потім пропустили той гол з пенальті. Зараз вже неважливо, був він чи ні. Ми відразу пропустили ще й другий гол. Не можна дозволяти собі це на такому рівні проти такої команди. Ми маємо привітати Аргентину та готуватися до наступного матчу.

Нас убив пенальті та швидко пропущений другий гол. Повернутись у такий матч складно, ще й суперник дуже сильний. Що ж, ми маємо бути реалістами. Гадаю, що перед турніром вся нація раділа б можливому третьому місцю. На жаль, ми всі мріяли про золото, але вийшло так. Будемо вірити, що заберемо бронзу", – відзначив Маєр.

Нагадаємо, збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 4881 2
Визначилось майбутнє Мессі у ПСЖ Визначилось майбутнє Мессі у ПСЖ 1343
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 1568
Верховна Рада ухвалила закон про медіа Верховна Рада ухвалила закон про медіа 1738
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2662
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО 1058
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 228468 5
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3912 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6604 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25596
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13989
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7225