Нас убив пенальті - хавбек Хорватії

Збірна Хорватії не змогла повернутися у гру після двох швидких голів від аргентинців.

Про це розповів хавбек хорватів Ловро Маєр.

"Ми добре почали, а потім пропустили той гол з пенальті. Зараз вже неважливо, був він чи ні. Ми відразу пропустили ще й другий гол. Не можна дозволяти собі це на такому рівні проти такої команди. Ми маємо привітати Аргентину та готуватися до наступного матчу.

Нас убив пенальті та швидко пропущений другий гол. Повернутись у такий матч складно, ще й суперник дуже сильний. Що ж, ми маємо бути реалістами. Гадаю, що перед турніром вся нація раділа б можливому третьому місцю. На жаль, ми всі мріяли про золото, але вийшло так. Будемо вірити, що заберемо бронзу", – відзначив Маєр.