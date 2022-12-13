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Бензема міг би зіграти за Францію на ЧС-2022 з 1/8 фіналу

Сьогодні 18:40 290 0
Бензема міг би зіграти за Францію на ЧС-2022 з 1/8 фіналу
#Карім Бензема

Джерело - Tribuna.com.

Форвард збірної Франції Карім Бензема мав можливість зіграти за команду на ЧС-2022.

Про це повідомляє Marca.

Нападник отримав травму і залишив Катар. Головний тренер Дідьє Дешам виключив його повернення. Автор матеріалу на сайті іспанського видання назвав це рішення тренера поспішним. Вказано, що Бензема зміг би зіграти ще з 1/8 фіналу, тому що встиг відновитись після травми і набрати форму.

При цьому гравець не був виключений з заявки. У випадку перемоги Франції на ЧС-2022 він буде вважатись чемпіоном світу. У 1/2 фіналу ЧС-2022 Франція зіграє з Марокко. Гра відбудеться 14 грудня. Початок о 21.00.

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