Нападник збірної Франції Олів'є Жіру став найкращим гравцем матчу з Англією (1:2) у 1/4 ЧС-2022.

Про це повідомляє ФІФА.

Форвард забив переможний гол своєї команди на 78-й хвилині.

