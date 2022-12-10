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Сантуш не подав у відставку після вильоту Португалії з ЧС-2022

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Фернанду Сантуш прокоментував виліт з ЧС-2022 у Катарі
Сантуш не подав у відставку після вильоту Португалії з ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Сантуш

Джерело - sport.ua.

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш поки не подав у відставку, попри невдачу на чемпіонаті світу, де команда вилетіла від Марокко на стадії чвертьфіналу.

Про це розповів сам португальський фахівець.

"Завтра я вирушу до Лісабона, буде розмова з представниками федерації футболу. Ми поговоримо та вирішимо, що буде краще для збірної Португалії.

Нам сьогодні трохи не вистачило удачі. Були моменти у Фелікса, Бруно та Пепе. Іноді так буває, що тобі потрібно трохи везіння, щоб забити. Звичайно, нашою метою був вихід у фінал ЧС-2022", — сказав Сантуш.

Контракт тренера розрахований до кінця Євро-2024.

Раніше збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022.

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