Рафінья: Неймар – найкращий футболіст світу

Нападник збірної Бразилії Неймар є найкращим гравцем світу.

Про це розповів вінгер бразильців Рафінья.

"Зізнаюся, мене трохи турбує, що я не забиваю, але це не змінює мого відношення до гри. Я роблю все можливе для збірної. Якщо заб'ю, я буду щасливий, але найголовніше — пройти далі в турнірі.

Неймар – найкращий футболіст світу. Усі його команди хочуть, щоб він виходив на поле. Будь-хто, хто вважає, що Неймар більше зайнятий справами за межами поля, не має поняття, про що говорить, і нічого не розуміє у футболі", - розповів Неймар.