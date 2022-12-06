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Рафінья: Неймар – найкращий футболіст світу

Сьогодні 19:44 240 0
Рафінья прокоментував гру Неймара
Рафінья: Неймар – найкращий футболіст світу
Фото - gettyimages
#Неймар, #Рафінья

Джерело - sport.ua.

Нападник збірної Бразилії Неймар є найкращим гравцем світу.

Про це розповів вінгер бразильців Рафінья.

"Зізнаюся, мене трохи турбує, що я не забиваю, але це не змінює мого відношення до гри. Я роблю все можливе для збірної. Якщо заб'ю, я буду щасливий, але найголовніше — пройти далі в турнірі.

Неймар – найкращий футболіст світу. Усі його команди хочуть, щоб він виходив на поле. Будь-хто, хто вважає, що Неймар більше зайнятий справами за межами поля, не має поняття, про що говорить, і нічого не розуміє у футболі", - розповів Неймар.

Нагадаємо, Неймар - найкращий гравець матчу Бразилія - Південна Корея в матчі 1/8 ЧС (2022).

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