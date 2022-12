Нападник збірної Бразилії Неймар став найкращим гравцем матчу з Південною Кореєю в 1/8 фіналу ЧС-2022 (4:1).

Про це повідомляє ФІФА.

Вінгер ПСЖ відзначився забитим голом з пенальті та віддав асист на Вінісіуса

