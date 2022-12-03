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Аргентина - Австралія 2:1: огляд матчу

Сьогодні 23:41 152 0
Аргентина - Австралія 2:1: огляд матчу
#Австралія, #Аргентина, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини святкувала перемогу над Австралією.

Матч завершився з рахунком 2:1. Збірна Аргентини стала другим чвертьфіналістом турніру. У 1/4 фіналу Аргентина зіграє з Нідерландами, які раніше переграли США (3:1). Чвертьфінальний матч відбудеться 9 грудня. Початок о 21:00.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/8 фіналу
3 грудня, 2022 рік

Аргентина - Австралія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Мессі, 2:0 - 57 Альварес, 2:1 - 77 Фернандес (авт)

Аргентина: Еміліано Мартінес, Моліна (Монтіель, 80), Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко, 72), Де Пауль, Фернандес, Макаллістер (Паласіос, 80), Альварес (Лаутаро Мартінес, 71), Мессі, Алехандру Гомес (Лісандро Мартінес, 50)

Австралія: Раян, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулс, Бехич, Лекі (Куол, 72), Баккус (Хрустич, 58), Муй, Макгрі (Гудвін, 58), Дюк (Макларен, 72), Ірвін

Попередження: Ірвін (15), Дегенек (38)

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