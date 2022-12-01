Левандовський: Це щаслива поразка від збірної Аргентини

Збірна Польщі розглядала матч проти Аргентини, як підготовку до гри проти Франції в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів капітан поляків Роберт Левандовський.

"Ми, безумовно, раді, що вийшли в плей-оф, чекали цього стільки років. Це щаслива поразка, у мене ніколи не було такого матчу. Сьогодні відгукнулося те, що ми зіграли внічию у першому турі та забили два голи Саудівській Аравії. Розуміємо, що це був не відмінний футбол з нашого боку.

Ми бачили помилки, те, що ми повинні більше грати з м'ячем у центрі поля, не боятися. Цього не вистачало. Ми ставимося до цього матчу як до підготовки до Франції. Буде аналогічний рівень, а може й вище.

Це не був матч для нападника. Моя роль полягала в тому, щоб відпрацьовувати в обороні. Найголовнішим був результат, а титанічну роботу довелося виконувати всій команді. Найбільше болить те, що ми швидко пропустили гол у другому таймі, це нас послабило.

Це важливий крок для мене і польської команди. Це успіх, враховуючи, які можливості ми маємо. Через деякий час про стиль ніхто не згадає. З завтрашнього дня всі будуть думати про підготовку до матчу проти Франції. Це хороший виклик, повинні підійти до нього з гордістю і посмішкою на обличчі", - сказав Левандовський.