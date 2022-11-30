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Австралія - Данія 1:0: огляд матчу

Сьогодні 19:48 407 0
Австралія - Данія 1:0: огляд матчу
#Австралія, #Данія

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Австралії переграла Данію.

Матч завершився з рахунком 1:0. Завдяки здобутим трьом очкам збірна Австралії з другого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група D, 3 тур
30 листопада, 2022 рік

Австралія - Данія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Лекі

Австралія: Раян, Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич, Лекі, Муй, Ірвін, Гудвін (Баккус, 46), Макгрі (Райт, 74), Дюк (Макларен, 82)

Данія: Шмейхель, Р. Крістенсен (Ба, 46), Й. Андерсен, А. Крістенсен, Меле (Корнеліус, 70), Йенсен (Дамсгор, 59), Хейб'єрг, Еріксен - Сков Ольсен (Роберт Сков, 69), Лінд Брейтуейт (Дольберг, 59)

Попередження: Бехіч 4, Дегенек 57 - Роберт Сков 75

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