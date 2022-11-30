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Південна Корея - Португалія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 05:30 147 0
Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня
Південна Корея - Португалія: де дивитися матч ЧС-2022
#Південна Корея, #Португалія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи Н чемпіонату світу з футболу збірна Південної Кореї зіграє з Португалією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 2 2 0 0 5-2 6
2  Гана 2 1 0 1 5-5 3
3  Уругвай 2 0 1 1 0-2 1
4  Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай
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