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Голкіпер збірної Камеруну покинув ЧС-2022

Сьогодні 14:52 554 0
Голкіпер більше не зіграє на ЧС-2022
Голкіпер збірної Камеруну покинув ЧС-2022
#Онана

Джерело - tribuna.com.

Воротар збірної Камеруну Андре Онана залишить Катар, де проходить ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст прилетить до Парижу, після чого відправиться у Яунде - столицю Камеруну. Онана був відсторонений від команди після конфлікту з головним тренером Рігобером Сонгом.

Між ними виник конфлікт через стиль гри команди на ЧС-2022. Онана бачить модель гри команди кардинально іншою.

Залагодити конфлікт намагався глава Федерації футболу Камеруну Самюель Ето’О, однак йому це не вдалося.

Після цього було прийнято рішення, що Онана більше не зіграє на ЧС-2022. Він грав тільки у першому матчі зі Швейцарією (0:1).

Раніше Онана побив незвичний рекорд для воротарів на ЧС-2022.

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