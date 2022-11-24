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Онана побив незвичний рекорд для воротарів на ЧС-2022

Сьогодні 17:36 302 0
Голкіпер збірної Камеруну зробив 26 дотиків до м’яча за межами штрафного
Онана побив незвичний рекорд для воротарів на ЧС-2022
#Онана, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Камеруну Андре Онана встановив новий рекорд чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Opta.

У матчі ЧС-2022 проти Швейцарції (0:1) він здійснив 26 дотиків до м’яча за межами власного штрафного майданчику - стільки воротарі не робили дотиків за межами карної зони.

Всього у цій зустрічі він 61 раз торкався м’яча.

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