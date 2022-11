Онана побив незвичний рекорд для воротарів на ЧС-2022

Голкіпер збірної Камеруну Андре Онана встановив новий рекорд чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Opta.

У матчі ЧС-2022 проти Швейцарції (0:1) він здійснив 26 дотиків до м’яча за межами власного штрафного майданчику - стільки воротарі не робили дотиків за межами карної зони.

Всього у цій зустрічі він 61 раз торкався м’яча.

⭐️A new record⭐️



Onana's 26 touches outside the box is a World Cup record for a goalkeeper#FIFAWorldCup https://t.co/MEIJICtuJ5