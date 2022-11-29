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Південна Корея - Португалія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Південна Корея - Португалія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Південна Корея, #Португалія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група Н. 3-й тур
2 грудня, 2022 рік. 17:00

ПІВДЕННА КОРЕЯ - ПОРТУГАЛІЯ
Стадіон Едьюкейшн Сіті (Аль-Раян, Катар)
Головний арбітр - 

У матчі 3 туру в групі Н на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Південної Кореї протистоятиме збірній Португалії. Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Едьюкейшн в Аль-Раяні, який вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Н збірна Уругваю зіграє з Ганою.

Південна Корея

  • Місце в рейтингу ФІФА - 28

Збірна Південної Кореї виступала на фінальних частинах 10-ти чемпіонатів світу. Найвище досягнення - четверте місце на домашньому ЧС-2002. У відборі на ЧС-2022 збірна Південної Кореї посіла друге місце у групі А в Азії і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 Південна Корея зіграла внічию з Уругваєм - 0:0. У другому турі Південна Корея поступилася Гані - 2:3.

Склад:

Воротарі: Ким Син Гю (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Сон Бом Гин (Чонбук Хьонде Моторс), Чо Хьон У (Ульсан Хьонде).

Захисники: Ким Мин Чже (Наполі, Італія), Ким Йон Гвон (Ульсан Хьонде), Квон Кюн Вон (Гамба Осака, Японія), Чо Ю Мін (Теджон Хана Сітізен), Ким Мун Хван (Чонбук Хьонде Моторс), Юн Джон Гю (Сеул), Ким Тхе Хван (Ульсан Хьонде), Ким Чжин Су (Чонбук Хьонде Моторс), Хон Чхоль (Тегу).

Півзахисники: Чон У Йон (Аль-Садд, Саудівська Аравія), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань, Китай), Пайк Син Хо (Чонбук Хьонде Моторс), Хван Ин Бом (Олімпіакос, Греція), Лі Дже Сон (Майнц, Німеччина), Квон Чхан Хун (Кимчхон Сангму), Чун Ву Юн (Фрайбург, Німеччина), Лі Кан Ин (Мальорка, Іспанія), Сон Хин Мін (Тоттенгем, Англія), Хван Хи Чхан (Вулвергемптон, Англія), На Санг Хо (Сеул), Сон Мін Кю (Чонбук Хьонде Моторс).

Нападники: Хван Ий Джо (Олімпіакос, Греція), Чо Гю Сун (Чонбук Хьонде Моторс).

Португалія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 9

Збірна Португалії виступала на фінальних частинах 7-ти чемпіонатів світу. На ЧС-1966 португальці завоювали бронзові медалі. У відборі на ЧС-2022 команда посіла 2-е місце у групі А. У стикових матчах кваліфікації пройшла Туреччину (3:1) та Північну Македонію (2:0).

У першому турі ЧС-2022 збірна Португалії переграла Гану - 3:2. У другому турі португальці перемогли Уругвай - 2:0.

Склад:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія), Данілу Перейра (ПСЖ, Франція), Нуну Мендеш (ПСЖ, Франція), Пепе (Порту), Антоніу Сілва (Бенфіка), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд, Німеччина).

Півзахисники: Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Рубен Невеш (Вулвергемптон, Англія), Матеус Нунес (Вулвергемптон, Англія), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Маріу (Бенфіка), Отавіо Монтейро (Порту), Вітінья (ПСЖ, Франція), Вільям Карвалью (Бетіс, Іспанія).

Нападники: Андре Сілва (РБ Лейпциг, Німеччина), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Рамос (Бенфіка), Жоау Фелікс (Атлетіко, Іспанія), Рафаел Леау (Мілан, Італія), Рікарду Орта (Брага).

Група H

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 2 2 0 0 5-2 6
2  Гана 2 1 0 1 5-5 3
3  Уругвай 2 0 1 1 0-2 1
4  Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Факти: Португалія достроково забезпечила собі вихід до в 1/8 фіналу. Для здобуття першого місця португальцям можна програти при умові, що Гана не здобуте розгромну перемогу над Уругваєм - нині різниця за голами у команд становить три. Південній Кореї потрібно не лише перемагати Португалію, але і сподіватися, що Гана не переможе Уругвай, або Уругвай не здобуте переконливішу перемогу, ніж сам Південна Корея.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;
2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;
3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;
4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;
5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;
6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;
7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):
  • Жовта картка: –1 бал;
  • Непряма червона (дві жовті картки): - 3 бали;
  • Пряма червона картка: - 4 бали;
  • Жовта та пряма червона картки: - 5 бали;
8. Жеребкування.

Історія зустрічей

В історії зустріч збірних лише один матч - на домашньому ЧС-2002 Південна Корея перемогла Португалію - 1:0.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Португалії - 1,62, на перемогу Південної Кореї - 5,80, на нічию - 4,00.

Прогноз Чемпіона

Перемога Португалії - 2:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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