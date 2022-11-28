Агуеро заступився за Мессі після погроз Канело

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник Аргентини Серхіо Агуеро відреагував на слова чемпіона світу з боксу Сауля Альвареса з приводу того, що Ліонель Мессі наступив на футболку збірної Мексики у роздягальні.
Про це футболіст розповів у Twitter.
Актуально: Канело: Мессі протирав підлогу нашою футболкою? Молюся Богові, щоби не зустрітися з ним
"Містере Канело, не шукайте виправдань чи проблем, напевно, ви не знаєте про футбол та що відбувається у роздягальні.
Футболки завжди знаходяться на підлозі після ігор через піт, і потім, якщо ви добре бачите, він робить рух, щоб зняти взуття і ненароком чіпляє футболку", - написав Агуеро.