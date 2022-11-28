Агуеро заступився за Мессі після погроз Канело

Серхіо Агуеро прокоментував вчинок Ліонеля Мессі

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Аргентини Серхіо Агуеро відреагував на слова чемпіона світу з боксу Сауля Альвареса з приводу того, що Ліонель Мессі наступив на футболку збірної Мексики у роздягальні.

Про це футболіст розповів у Twitter.

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