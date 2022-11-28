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Агуеро заступився за Мессі після погроз Канело

Сьогодні 18:22 350 0
Серхіо Агуеро прокоментував вчинок Ліонеля Мессі
Агуеро заступився за Мессі після погроз Канело
#Серхіо Агуеро, #Сауль Канело Альварес, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Аргентини Серхіо Агуеро відреагував на слова чемпіона світу з боксу Сауля Альвареса з приводу того, що Ліонель Мессі наступив на футболку збірної Мексики у роздягальні.

Про це футболіст розповів у Twitter.

Актуально: Канело: Мессі протирав підлогу нашою футболкою? Молюся Богові, щоби не зустрітися з ним

"Містере Канело, не шукайте виправдань чи проблем, напевно, ви не знаєте про футбол та що відбувається у роздягальні.

Футболки завжди знаходяться на підлозі після ігор через піт, і потім, якщо ви добре бачите, він робить рух, щоб зняти взуття і ненароком чіпляє футболку", - написав Агуеро.

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