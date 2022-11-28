Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі після перемоги над Мексикою (2:0) неповажно віднісся до суперника, кинувши футболку на підлогу.
На це відреагував мексиканський боксер Сауль Альварес.
"Мессі протирав підлогу нашою футболкою та прапором? Я молюся Богові, щоби не зустрітися з ним! Аргентина має поважати Мексику так само, як і я її. Я говорю не про країну (Аргентину), а про Мессі і поганий вчинок, який він зробив", - написав Альварес.
For context pic.twitter.com/xxeJ10Qacc— KILLY!🦍 🇵🇱🇵🇹 (@imnotyour7igga) November 27, 2022