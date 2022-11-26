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Португалія - Уругвай: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022

Сьогодні 08:10 231 0
Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада
Португалія - Уругвай: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022
#Гана, #Португалія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи Н чемпіонату світу з футболу збірна Португалії зіграє з Уругваєм.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 1 1 0 0 3-2 3
2  Південна Корея 1 0 1 0 0-0 1
3  Уругвай 1 0 1 0 0-0 1
4  Гана 1 0 0 1 2-3 0

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай
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