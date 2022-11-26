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Англія - США 0:0: огляд матчу

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Матч завершився без забитих голів
Англія - США 0:0: огляд матчу
#Англія, #США

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірні Англії та США зіграли внічию.

Раніше збірна Ірану перемогла Вельс (2:0).

У третьому турі чемпіонату світу, 29 листопада, збірна Англії зіграє з Вельсом, а США - з Іраном.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група В, 2 тур
25 листопада, 2022 рік

Англія - США 0:0

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Стоунз, Магуайр, Шоу, Беллінґем (Хендерсон 69), Райс, Сака (Рашфорд 78), Маунт, Стерлінґ (Ґріліш 69), Кейн

США: Тернер, Робінсон, Рім, Ціммерманн, Дест (Мур 78), Пулішич, Адамс, Муса, Маккенні (Ааронсон 77), Веа (Рейна 83), Райт (Сарджент 83)

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