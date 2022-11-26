Аргентина - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група C. 2-й тур 26 листопада, 2022 рік. 21:00 АРГЕНТИНА - МЕКСИКА Стадіон Лусаїл Іконік (Лусаїл, Катар) Головний арбітр -

Збірні Аргентини та Мексики зіграють у матчі 2 туру групи С на ЧС-2022. Поєдинок відбудеться в суботу, 26 листопада, о 21:00 за київським часом на стадіоні Лусаїл Іконік у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.

Аргентина

Місце в рейтингу ФІФА - 3

Альбіселесте є одними з традиційних фаворитів мундіалів. Ця південноамериканська збірна двічі ставала найсильнішою у світі (1978 та 1986).

У своїй відбірковій групі Аргентина посіла 2 місце, поступившись 6 очками Бразилії. А в червні цього року Мессі та компанія виграли першу в історії Фіналіссіму - матч за об'єднаний трофей між переможцем Копа Америка та Євро, не залишивши жодних шансів італійцям (3:0).

Проте старт ЧС-2022 вийшов для аргентинців жахливим - сенсаційна поразка від Саудівської Аравії (1:2). Відтак матч проти Мексики набуває особливої ваги - Мессі та компанію влаштує лише перемога.

Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією

Цікаві факти:

Аргентина зупинилася за крок від повторення серії збірної Італії без поразок (37 ігор поспіль), не вистачило саме не програти Саудівській Аравії;

Мессі став лише п'ятим футболістом в історії та першим аргентинцем, який відзначався голами на чотирьох різних мундіалях. Ліонель тепер має голи на чемпіонатах 2006, 2014, 2018 та 2022 років;

гравці Альбіселесте 10 разів потрапляли в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії - це рекорд мундіалів із моменту впровадження системи VAR.

Склад

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт). Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія). Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина). Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).

Мексика

Місце в рейтингу ФІФА - 13

Ця латиноамериканська збірна є справжньою завсідницею Мундіалів - нинішній є для Мексики вже 17-м. Найкращий результат в історії - 1/4 фіналу (двічі - 1970, 1986).

У відборі на ЧС-2022 Мексика не стала найкращою збірною за підсумками заключного раунду кваліфікації, поступившись Канаді у змаганні за перше місце за додатковими показниками. І лише на 3 очки випередила Коста-Рику, яка фінішувала в зоні міжконтинентального плей-оф.

На турнірі в Катарі підопічні Херардо Мартіно стартували з нульової нічиєї проти Польщі. У тому матчі мексиканцям пощастило, адже Роберт Левандовський не реалізував пенальті - голкіпер Гільєрмо Очоа виконав упевнений сейв.

Очоа - про відбитий пенальті: Ми працювали над цим місяць

Цікаві факти:

починаючи з 1994 року, мексиканці не пропускали жодної світової першості, щоразу неодмінно долаючи груповий етап, але так само неодмінно припиняючи виступи в 1/8 фіналу;

воротар Гільєрмо Очоа у грі проти Польщі став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу;

Херардо Мартіно, тренер збірної Мексики, є аргентинцем і протистоятиме збірній своєї країни у 2 турі ЧС.

Склад

Воротарі: Гільєрмо Очоа (Америка), Альфредо Талавера (Хуарес), Родольфо Кота (Леон).

Захисники: Хорхе Санчес (Аякс, Нідерланди), Кевін Альварес (Пачука), Нестор Араухо (Америка), Хоан Васкес (Кремонезе, Італія), Ектор Морено (Монтеррей), Сесар Монтес (Монтеррей), Херардо Артеага (Генк, Бельгія), Хесус Гальярдо (Монтеррей).

Півзахисники: Андрес Гуардадо (Бетіс, Іспанія), Ектор Еррера (Х'юстон, США), Карлос Родрігес (Крус Асуль), Ерік Гутьєррес (ПСВ, Нідерланди), Луїс Чавес (Пачука), Едсон Альварес (Аякс, Нідерланди), Орбелін Пінеда (Крус Асуль), Луїш Ромо (Монтеррей).

Нападники: Алексіс Вега (Гвадалахара), Ірвінг Лосано (Наполі, Італія), Рауль Хіменес (Вулвергемптон, Англія), Роберто Альварадо (Крус Асуль), Уріель Антуна (Гвадалахара), Енрі Мартін (Америка), Рохеліо Фунес Морі (Монтеррей).

Група

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3 2 Польща 1 0 1 0 0-0 1 3 Мексика 1 0 1 0 0-0 1 4 Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

Історія зустрічей

Аргентина та Мексика грали між собою багато разів, але на чемпіонатах світу - лише тричі. І завжди в таких випадках перемагали аргентинці: двічі в 1/8 фіналу (2006, 2:1 в овертаймі та 2010, 3:1) і одного разу на груповій стадії (1930, 6:3).

Прогноз букмекерів

Аргентина - фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на її перемогу - 1,58, на виграш Мексики - 6,60, на нічию - 3,95.

Прогноз Чемпіона

Перемога Аргентини - 2:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.