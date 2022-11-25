Головне
Збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:55 330
Англія зіграє зі США, Нідерланди - з Еквадором: розклад матчів 25 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:13 147
Англія - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:57 709
Катар - Сенегал: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:56 610
Нідерланди - Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:55 616
Вельс - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:54 647
Гол дня: Рішарлісон забив шедевральний м'яч боковими ножицями за збірну Бразилії на ЧС-2022
Вчора 23:46 370
Рішарлісон забив фантастичний гол боковими ножицями в матчі Бразилія - Сербія на ЧС-2022
Вчора 23:01 1124
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було
Вчора 22:55 5398
Роналду приніс перемогу Португалії над Ганою завдяки суперечливому пенальті - ВІДЕО
Вчора 20:31 696
Прямі трансляції

Аргентина - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 07:40 168 0
Матч відбудеться у суботу, 26 листопада
Аргентина - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022
#Аргентина, #Мексика, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини зіграє з Мексикою.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у суботу, 26 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3
2  Польща 1 0 1 0 0-0 1
3  Мексика 1 0 1 0 0-0 1
4  Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
Коментарі ()
Популярне зараз
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було Бразилія - Сербія 2:0. Як це було 5398
Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1291
Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1397
Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1925
Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд 2352
Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1214
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25222
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28708
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4692
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38739
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1760
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5762