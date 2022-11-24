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Португалія - Гана: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 09:18 675 0
Португалія - Гана: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Гана, #Португалія, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група Н. 1-й тур
24 листопада, 2022 рік. 18:00

ПОРТУГАЛІЯ - ГАНА
Стадіон 974 (Доха, Катар)
Головний арбітр - 

У матчі 1 туру в групі Н на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Португалії протистоятиме збірній Гани. Матч відбудеться у четвер, 24 листопада о 18:00 за київським часом на стадіоні 974 в Досі, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Н збірна Уругваю зіграє з Південною Корею.

Португалія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 9

Збірна Португалії виступала на фінальних частинах 7-ти чемпіонатів світу. На ЧС-1966 португальці завоювали бронзові медалі.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла 2-е місце у групі А. У стикових матчах кваліфікації пройшла Туреччину (3:1) та Північну Македонію (2:0).

Склад:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія), Данілу Перейра (ПСЖ, Франція), Нуну Мендеш (ПСЖ, Франція), Пепе (Порту), Антоніу Сілва (Бенфіка), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд, Німеччина).

Півзахисники: Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Рубен Невеш (Вулвергемптон, Англія), Матеус Нунес (Вулвергемптон, Англія), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Маріу (Бенфіка), Отавіо Монтейро (Порту), Вітінья (ПСЖ, Франція), Вільям Карвалью (Бетіс, Іспанія).

Нападники: Андре Сілва (РБ Лейпциг, Німеччина), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Рамос (Бенфіка), Жоау Фелікс (Атлетіко, Іспанія), Рафаел Леау (Мілан, Італія), Рікарду Орта (Брага).

Гана

  • Місце в рейтингу ФІФА - 61

Збірна Гани виступала на фінальних частинах трьох чемпіонатів світу. Найвище досягнення - вихід в 1/4 фіналу на ЧС-2010.

У відборі на ЧС-2022 збірна Гани виграла групу G  та у стикових матчах кваліфікації пройшла Нігерію (1:1, 0:0).

Склад:

Воротарі: Манаф Нуруден (Ейпен, Бельгія), Данлад Ібрагім (Асанте Котоко), Лоуренс Аті-Зігі (Санкт-Галлен, Швейцарія).

Захисники: Деніс Одої (Фулгем, Англія), Тарик Лемпті (Брайтон, Англія), Аліду Сейду (Клермон, Франція), Даніель Амарті (Лестер, Англія), Джозеф Айду (Сельта, Іспанія), Александер Джику (Страсбур, Франція), Мохаммед Салісу (Саутгемптон, Англія), Абдул-Рахман Баба (Редінг, Англія), Гідеон Менса (РБ Зальцбург, Англія).

Півзахисники: Андре Айю (Аль-Садд, Катар), Томас Парті (Арсенал, Англія), Еліша Овусу (Генк, Бельгія), Саліс Абдул Самед (Ланс, Франція), Мохаммед Кудус (Аякс, Нідерланди), Даніель-Кофі Кіере (Фрайбург, Німеччина).

Нападники: Даніель Афріє (Аккра Хартс оф Оук), Камал Дін Сулемана (Ренн, Франція), Іссааку Абдул Фатаву (Спортінг, Португалія), Осман Букарі (Црвена Звезда, Сербія), Іньякі Вільямс (Атлетік, Іспанія), Антуан Семеньо (Брістоль Сіті, Англія), Джордан Айю (Крістал Пелес, Англія), Камал Сова (Брюгге, Бельгія).

Історія зустрічей

Збірні Португалії та Гани між собою грали одного разу. Це було на ЧС-2014 - португальці святкували перемогу з рахунком 2:1

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Португалії - 1,37, на перемогу Гани - 10,50, на нічию - 4,70.

Прогноз Чемпіона

Перемога Португалії - 2:0.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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