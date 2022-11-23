Головне
Збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 23:00 679
Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:30 694
Німеччина та Бельгія розпочинають: розклад матчів 23 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:01 386
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 20:55 934
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Вчора 19:55 397
Павелко намагався заховатися від журналістів біля приміщення генпрокуратури України
Вчора 19:24 539
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Вчора 17:16 303
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 16:00 2741
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Вчора 14:29 1313
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Вчора 14:07 1236 1
Прямі трансляції

Англія - США: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 07:37 237 0
Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада
Англія - США: де дивитися матч ЧС-2022
#Англія, #США, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи В чемпіонату світу з футболу збірна Англії зіграє зі США.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 1 1 0 0 6-2 3
2  Вельс 1 0 1 0 1-1 1
3  США 1 0 1 0 1-1 1
4  Іран 1 0 0 1 2-6 0

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія
Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1886
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 2741
Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією 4350
Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд 10916
Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється 1765
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 2017
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100465
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20598
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19446
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16054
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13582
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8375