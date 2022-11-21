Головне
Збірна Еквадору впевнено перемогла Катар у стартовому матчі ЧС-2022
Вчора 19:59 528
Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:00 1539
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Вчора 23:26 502
Джокович виграв шостий трофей на Підсумковому турнірі АТР
Вчора 22:12 238 1
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:02 347
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:07 5372
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 17:52 2649
Ферстаппен виграв останній етап Формули-1 сезону 2022 року
Вчора 16:47 305
Юнацька збірна України перемогла Кіпр та достроково вийшла до еліт-раунду відбору
Вчора 16:24 494
Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ
Вчора 15:50 370
Прямі трансляції

Тренер Еквадору: Скасований гол мало не став ударом для нашої команди

Сьогодні 02:00 86 0
Тренер Еквадору: Скасований гол мало не став ударом для нашої команди
#Еквадор, #Катар, #ЧС-2022

Джерело - La Tercera.

Гравцям збірної Еквадору у матчі ЧС-2022 з Катаром (2:0) варто віддати належне за їхню працьовитість, завзятість та самовідданість. 

Про це заявив наставник збірної Еквадору Густаво Альфаро.

"Я хотів би віддати належне футболістам за їхню працьовитість, завзятість та самовідданість. На початку матчу було скасовано наш гол, що могло стати ударом для команди. Але ми не зупинилися та виявили характер. Це був найважливіший матч. Він має надати імпульсу нашому виступу на всьому турнірі.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Еннер Валенсія - це наш лідер. Він пройшов через непрості часи, деякі в ньому сумнівалися, але я завжди знав, що можу покластися на нього у найвідповідальніший момент", - сказав Альфаро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8719 7
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2649
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 5372
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2196
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 4225
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 1914
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70305 5
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32309
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 43083
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180557 7
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 8077 7
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7316