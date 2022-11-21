Тренер Еквадору: Скасований гол мало не став ударом для нашої команди

Джерело - La Tercera.

Гравцям збірної Еквадору у матчі ЧС-2022 з Катаром (2:0) варто віддати належне за їхню працьовитість, завзятість та самовідданість.

Про це заявив наставник збірної Еквадору Густаво Альфаро.

"Я хотів би віддати належне футболістам за їхню працьовитість, завзятість та самовідданість. На початку матчу було скасовано наш гол, що могло стати ударом для команди. Але ми не зупинилися та виявили характер. Це був найважливіший матч. Він має надати імпульсу нашому виступу на всьому турнірі.

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