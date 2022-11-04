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Дибала відновиться від травми до початку ЧС-2022

Сьогодні 18:54 113 0
Тренер збірної Аргентини розповів про травмованих гравців
Дибала відновиться від травми до початку ЧС-2022
#Пауло Дибала, #Рома, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Forza Roma.

Півзахисник Роми Пауло Дибала встигне відновитися від травми до початку ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер збірної Аргентині Ліонель Скалоні.

"У Пауло зараз завершальна стадія його відновлення, він зможе повернутися на поле в останній грі. Ми переживаємо через травмованих гравців, неважливо, приїдуть вони до розташування збірної в кондиціях чи ні, важливо, щоб вони загалом були здорові. Той, хто зможе грати - сяде в літак", - сказав Скалоні.

Раніше Скалоні продовжив контракт зі збірною Аргентини.

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