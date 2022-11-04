Дибала відновиться від травми до початку ЧС-2022

Півзахисник Роми Пауло Дибала встигне відновитися від травми до початку ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер збірної Аргентині Ліонель Скалоні.

"У Пауло зараз завершальна стадія його відновлення, він зможе повернутися на поле в останній грі. Ми переживаємо через травмованих гравців, неважливо, приїдуть вони до розташування збірної в кондиціях чи ні, важливо, щоб вони загалом були здорові. Той, хто зможе грати - сяде в літак", - сказав Скалоні.