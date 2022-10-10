Дибала може пропустити ЧС-2022 у Катарі

Джерело - tribuna.com.
Нападник Роми Пауло Дибала травмувався у матчі проти Лечче.
Про це розповів головний тренер італійського клубу Жозе Моурінью.
"Швидше я скажу, що це не виглядає добре, ніж скажу, що це виглядає погано. На жаль, це виглядає скоріше погано, ніж добре.
- Є ризик, що вболівальники "Роми" знову побачать його лише у 2023 році?
- Я не лікар, і я не спілкувався з лікарем, але, виходячи з досвіду та того, що я зрозумів під час розмови з Пауло, буде важко знову побачити його раніше, - сказав Моурінью.
З 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде чемпіонат світу 2022, на якому зіграє збірна Аргентини, за яку виступає Дибала.
Футболіст забив 7 голів та зробив 2 асисти в 11 матчах за Рому.