Дибала може пропустити ЧС-2022 у Катарі

Нападник Роми Пауло Дибала травмувався у матчі проти Лечче.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Жозе Моурінью.

"Швидше я скажу, що це не виглядає добре, ніж скажу, що це виглядає погано. На жаль, це виглядає скоріше погано, ніж добре.

- Є ризик, що вболівальники "Роми" знову побачать його лише у 2023 році?

- Я не лікар, і я не спілкувався з лікарем, але, виходячи з досвіду та того, що я зрозумів під час розмови з Пауло, буде важко знову побачити його раніше, - сказав Моурінью.