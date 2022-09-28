Скалоні продовжив контракт зі збірною Аргентини

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні підписав новий контракт з національною командою.
Про це повідомив президент Асоціації футболу Аргентини Чікі Тапіа
Угода розрахована до чемпіонату світу 2026 року.
44-річний спеціаліст працює зі збірною Аргентини з 2018 року.
Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022