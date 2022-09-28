Скалоні продовжив контракт зі збірною Аргентини

Угода розрахована до чемпіонату світу 2026 року

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні підписав новий контракт з національною командою.

Про це повідомив президент Асоціації футболу Аргентини Чікі Тапіа

Угода розрахована до чемпіонату світу 2026 року.

44-річний спеціаліст працює зі збірною Аргентини з 2018 року.