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Неймар: Це найкраща збірна Бразилії, за яку я грав

Сьогодні 23:11 71 0
Неймар поділився думками про шанси виграти чемпіонат світу-2022.
Неймар: Це найкраща збірна Бразилії, за яку я грав
Фото - gettyimages
#Неймар

Джерело - isport.ua.

Збірна Бразилії зможе далеко пройти на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Про це розповів вінгер національної команди Бразилії Неймар.

"Це найкраща збірна Бразилії, за яку я грав з моменту дебюту. Ми стали сильнішими, згуртованішими, голоднішими до перемог - це дуже добре. Кожен має свою роль у цій команді та спільну мету - це найважливіше.

З цією командою ми відчуваємо новий поштовх, оновлення - це добре. Є суміш молоді та досвіду. Граємо один за одного, виступаємо як команда. Матимемо хороші шанси далеко пройти на чемпіонаті світу-2022", - сказав Неймар.

Раніше повідомлялося, що у Неймара знову конфлікт з Мбаппе.

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