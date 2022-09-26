Збірна Бразилії зможе далеко пройти на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Про це розповів вінгер національної команди Бразилії Неймар.

"Це найкраща збірна Бразилії, за яку я грав з моменту дебюту. Ми стали сильнішими, згуртованішими, голоднішими до перемог - це дуже добре. Кожен має свою роль у цій команді та спільну мету - це найважливіше.

З цією командою ми відчуваємо новий поштовх, оновлення - це добре. Є суміш молоді та досвіду. Граємо один за одного, виступаємо як команда. Матимемо хороші шанси далеко пройти на чемпіонаті світу-2022", - сказав Неймар.