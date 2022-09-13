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У Неймара знову конфлікт з Мбаппе

Сьогодні 11:37 915 0
У Неймара знову конфлікт з Мбаппе
У Неймара знову конфлікт з Мбаппе
#Неймар, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Неймар досі відчуває розчарування щодо партнера з ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Goal.com.

Актуально: Неймар та Мбаппе познущалися над захистом Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів

У перспективі це може позначитися негативно на настрою у роздягальні паризького колективу.

Мбаппе був розчарований тим, що у команді зростає вплив Неймара. Водночас бразилець вважав, що Мбаппе надмірно егоїстичний на полі, а також за його межами. Наявне обурення Неймара виплеснулося під час недавнього матчу з Ювентусом у Лізі чемпіонів. За підсумкового рахунку 2:1 на користь французів Мбаппе не віддав пас на вільного Неймара, а пробив по воротах туринців сам.

Повідомляється, що зараз обидва нападники прислухаються до наставника команди Крістофа Галтьє, який буквально наказав їм поводитися дружелюбно на публіці.

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