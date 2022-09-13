У Неймара знову конфлікт з Мбаппе

Неймар досі відчуває розчарування щодо партнера з ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Goal.com.

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У перспективі це може позначитися негативно на настрою у роздягальні паризького колективу.

Мбаппе був розчарований тим, що у команді зростає вплив Неймара. Водночас бразилець вважав, що Мбаппе надмірно егоїстичний на полі, а також за його межами. Наявне обурення Неймара виплеснулося під час недавнього матчу з Ювентусом у Лізі чемпіонів. За підсумкового рахунку 2:1 на користь французів Мбаппе не віддав пас на вільного Неймара, а пробив по воротах туринців сам.

Повідомляється, що зараз обидва нападники прислухаються до наставника команди Крістофа Галтьє, який буквально наказав їм поводитися дружелюбно на публіці.