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Флік: Катар не мав отримати чемпіонат світу

Сьогодні 10:34 394 0
Ганс-Дітер Флік вважає помилковим рішення провести ЧС-2022 у Катарі.
Флік: Катар не мав отримати чемпіонат світу
#ФІФА, #Флік, #ЧС-2022

Джерело - tribuna.com.

ФІФА ухвалила помилкове рішення, коли довірила проведення чемпіонату світу-2022 Катару.

Про це розповів головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.

"Чи було правильно віддати Катару чемпіонат світу? На це питання треба було відповісти набагато раніше і відповісти ні. Очевидно, що там багато чого неправильно в плані прав людини, толерантності", - сказав Флік.

Чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Збірна Німеччини зіграє у групі Е з командами Іспанії, Коста-Рики та Японії.

Нагадаємо, ФІФА перенесла початок ЧС-2022 у Катарі.

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