ФІФА ухвалила помилкове рішення, коли довірила проведення чемпіонату світу-2022 Катару.

Про це розповів головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.

"Чи було правильно віддати Катару чемпіонат світу? На це питання треба було відповісти набагато раніше і відповісти ні. Очевидно, що там багато чого неправильно в плані прав людини, толерантності", - сказав Флік.