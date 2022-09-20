Джерело - tribuna.com.
ФІФА ухвалила помилкове рішення, коли довірила проведення чемпіонату світу-2022 Катару.
Про це розповів головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.
"Чи було правильно віддати Катару чемпіонат світу? На це питання треба було відповісти набагато раніше і відповісти ні. Очевидно, що там багато чого неправильно в плані прав людини, толерантності", - сказав Флік.
Чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Збірна Німеччини зіграє у групі Е з командами Іспанії, Коста-Рики та Японії.
Нагадаємо, ФІФА перенесла початок ЧС-2022 у Катарі.