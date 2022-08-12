ФІФА перенесла початок ЧС-2022 у Катарі

Змінилась дата старту турніру

Міжнародна федерація футболу ухвалила рішення про незначні зміни в графіку проведення чемпіонату світу.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Церемонія і матч-відкриття на стадіоні Аль-Бейт відбудуться 20 листопада, а не 21-го.

Завдяки цим змінам збережеться традиція ЧС, згідно з якою турнір розпочинають чемпіони або збірна господарів. У попередньому графіку ЧС-2022: ФІФА раптово змінила розклад матчів і порушила багаторічну традицію країни-господаря Катар відправили аж на третій слот 21 листопада. Перед тим турнір мали розпочати матчем Сенегал – Нідерланди.

Рада ФІФА одноголосним рішенням змінила розклад. Поєдинок Катар – Еквадор окремо перенесли на 20 листопада, а його слот наступного дня отримає зустріч Сенегал – Нідерланди.

Нагадаємо, ФІФА вже продала 1,8 млн квитків на чемпіонат світу-2022.