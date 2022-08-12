Головне
Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи
Вчора 16:54 1149
Романчук з першого місця вийшов у фінал чемпіонату Європи-2022
Сьогодні 12:25 204
Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня
Сьогодні 09:43 470
Партизан не переграв кіпріотський клуб: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:26 1168
Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:53 1399
Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:23 2872
Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони і спецзасоби
Вчора 18:30 500
Циганков відмовився переходити в Аталанту
Вчора 18:25 3419
Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі
Вчора 17:39 637
Конопля: Академія Шахтаря завжди давала прикурити академії Динамо
Вчора 17:09 763 1
Прямі трансляції

ФІФА перенесла початок ЧС-2022 у Катарі

Сьогодні 10:39 373 0
Змінилась дата старту турніру
ФІФА перенесла початок ЧС-2022 у Катарі
#ФІФА, #ЧС-2022, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Міжнародна федерація футболу ухвалила рішення про незначні зміни в графіку проведення чемпіонату світу.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Церемонія і матч-відкриття на стадіоні Аль-Бейт відбудуться 20 листопада, а не 21-го.

Завдяки цим змінам збережеться традиція ЧС, згідно з якою турнір розпочинають чемпіони або збірна господарів. У попередньому графіку  ЧС-2022: ФІФА раптово змінила розклад матчів і порушила багаторічну традицію країни-господаря Катар відправили аж на третій слот 21 листопада. Перед тим турнір мали розпочати матчем Сенегал – Нідерланди.

Рада ФІФА одноголосним рішенням змінила розклад. Поєдинок Катар – Еквадор окремо перенесли на 20 листопада, а його слот наступного дня отримає зустріч Сенегал – Нідерланди.

Нагадаємо, ФІФА вже продала 1,8 млн квитків на чемпіонат світу-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 185055 3
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО 35616 27
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 10111
Названо суму, яку Ноттінгем Форест пропонує за Маліновського Названо суму, яку Ноттінгем Форест пропонує за Маліновського 4059
Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти 10868 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 307953
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 44197
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5897
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 17404
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 23737
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 24755 4
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44234