Семенюк: Всі казали, що нам хоча б один матч виграти. А тепер кажуть, що маємо вийти в плейоф

Лідер збірної України з волейболу Юрій Семенюк розповів, що останні чотири матчі першого етапу Ліги націй будуть найважчими для команди.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Інший настрій, звісно. Ми їхали в Бразилію на перший тур – всі експерти та люди казали, що нам хоча б один матч виграти. Ніхто не очікував, що ми такі результати покажемо. Тепер всі кажуть, що нам треба вийти в плейоф.

Звісно, ми стараємося і цього хочемо. Дороги назад немає. Тепер ми налаштовуємо суперників на нас, а не ми на них налаштовуємося. Легко не буде: чотири дуже важливі гри, тут немає простих матчів, навіть якщо враховувати, що Сербія та Нідерланди на останніх місцях. Але це будуть найважчі матчі, які ми грали", – сказав Семенюк.

Вже сьогодні, 16 липня, збірна України з волейболу розпочне свої виступи у третьому тижні Ліги націй. Суперником стане команда Нідерландів. Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Для виходу в плейоф команді потрібно фінішувати у топ-8. З розкладом останніх чотирьох поєдинків першого етапу можна ознайомитись за цим посиланням.