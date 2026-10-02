Росію повернули до європейських змагань з волейболу голосуванням – президент ФВУ

Президент Української Федерації волейболу Михайло Мельник заявив, що Європейська конфедерація волейболу (CEV) допустила чоловічу та жіночу збірні Росії до міжнародних змагань шляхом голосування на засіданні адміністративної ради – в обхід Конгресу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Це було зроблено ще до початку Конгресу на засіданні виконкому, причому проголосували майже одностайно. Цього питання в порядку денному Конгресу не було взагалі. Але ми знали, що там триває боротьба, що FIVB і росіяни тиснуть. У нас давно ведеться кулуарна робота: ми ведемо, поляки, Балтійські країни. Але в деяких країнах уряди допомагають Україні, а президенти їхніх федерацій підігрують Росії. Мають тепле місце у виконкомі – та й відпрацьовують".

За словами Мельника, питання щодо повернення росіян на міжнародну арену повинно було б вирішуватися всіма членами організації у межах Конгресу. Проте він стверджує, що навіть у такому б варіанті мало б що змінилося.

"Я знаю, що й на Конгресі вони б це продавили. Просто там було б більше тих, хто проголосував проти. Тут тільки один був на виконкомі проти – латвієць. А на Конгресі країн 55, і десь до 15 могли бути проти – ті, з якими наша коаліція. Можна було б трибуну використати, було б більше розголосу та більше неприємностей для керівництва CEV та російської делегації".

Також президент ФВУ зазначив, що, попри зняття санкцій, представникам РФ важко буде повернутися до міжнародних змагань.

"Я не думаю, що це вже їм пряма дорога. Багато в кулуарах розмов, що це перші кроки зеленого світла для них. Не так просто буде і росіянам, і білорусам взяти участь – країни відмовляють їм у візах, команди відмовляються з ними грати".

Нагадаємо, що Європейська конфедерація волейболу (CEV) допустила чоловічу та жіночу збірні Росії до змагань під егідою організації наприкінці вересня цього року.

Варто зазначити, що в липні цього року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення тимчасово скасувати заборону на діяльність російського олімпійського органу, яка була введена 12 жовтня 2023 року, та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Після цієї ухвали низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні. До цього списку також доєдналася Міжнародна федерація волейболу (FIVB).