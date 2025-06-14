Збірна України в неймовірному матчі здобула другу поспіль перемогу в Лізі націй

Збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу в Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" була команда Куби.

Неймовірно напружений поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Перший сет українці виграли завдяки чудовій серії з 5 подач поспіль на початку гри. Вони забезпечили команді достатню перевагу, щоб у підсумку здолати суперника (25:22).

В другому ж сеті вже суперники вирвали перевагу та довели її до перемоги (20:25), проте Україна взяла реванш у наступному розіграші, здолавши суперника з ідентичним рахунком.

Четвертий сет також розпочинався з переваги українців, але неймовірна серія з 8 подач поспіль допомогла Кубі перевести гру на тайбрейк, в якому команди не відпускали одна одну до останнього, але у підсумку перемогла саме Україна (15:12)

Ліга націй-2025

Груповий етап, 13 червня

Україна – Куба 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15612)

У попередній грі українці здолали США. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України, і команда ще жодного разу не поступилася.

Після Куби Україна зіграє ще 2 матчі в цей ігровий тиждень: проти Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.