Де дивитися вирішальні матчі збірної України в Лізі націй

Збірна України з волейболу проведе чотири матчі у третій тиждень Ліги націй 2025. Суперниками будуть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.

Всі поєдинки "синьо-жовтих" транслюватимуться на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного. Заключний ігровий тиждень першого етапу ЛН триватиме з 16 до 20 липня.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

16 липня: 14:00. Україна – Нідерланди

– Нідерланди 17 липня: 17:30. Україна – Італія

– Італія 18 липня: 17:30. Україна – Сербія

– Сербія 20 липня: 14:00. Україна – Канада

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці. Україна після двох тижнів йде на 6 місці. Дев'ята Куба відстає на два очка.