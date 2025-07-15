Де дивитися вирішальні матчі збірної України в Лізі націй
Збірна України з волейболу
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Збірна України з волейболу проведе чотири матчі у третій тиждень Ліги націй 2025. Суперниками будуть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.
Всі поєдинки "синьо-жовтих" транслюватимуться на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного. Заключний ігровий тиждень першого етапу ЛН триватиме з 16 до 20 липня.
Розклад матчів збірної України в Лізі націй
- 16 липня: 14:00. Україна – Нідерланди
- 17 липня: 17:30. Україна – Італія
- 18 липня: 17:30. Україна – Сербія
- 20 липня: 14:00. Україна – Канада
Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.
Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці. Україна після двох тижнів йде на 6 місці. Дев'ята Куба відстає на два очка.