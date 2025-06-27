Неймовірна напруга: збірна України обіграла одну з найкращих команд світу в Лізі націй

Збірна України з волейболу здобула свою четверту перемогу у межах Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" була Японія – одна з найкращих команд світу (4 місце світового рейтингу) та один з лідерів турнірної таблиці.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

При цьому японці могли й не забрати жодного сету, адже у першому розіграші саме Україна першою мала сетпойнт. Проте не змогла його реалізувати, а після цього віддала два очка супернику.

Але вже у другому сеті "синьо-жовті" взяли реванш та сенсаційно перемогли Японію з комфортною перевагою. Третій сет пройшов за такого ж сценарію, і вже Україна вела в рахунку.

"Синьо-жовті" в наступному розіграші знову почали лідирувати, і здавалося, що Україна без проблем забере гру. Але в середині четвертого сету оновлений склад японців відновив паритет. У підсумку напружена боротьба завершилася перемогою Японії.

Тож все вирішувалося у тайбрейку, де Україна зуміла вирвати перемогу. Окремо варто виділити гру Іллі Ковальова, який чудово показав себе у перших трьох сетах та приніс чи не найбільше очок команді. Проте у вирішальний момент він кілька разів помилився.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 7 матч

27 червня

Україна – Японія 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 23:25, 15:13)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та не залишили шансів Туреччині, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 29 червня. Суперником буде команда Болгарії. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

У межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.