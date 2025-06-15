Магія закінчилася: збірна України вдруге програла у Лізі націй

Збірна України з волейболу прикро поступилася в матчі проти команди Ірану в Лізі націй.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3. Гра була вкрай важкою. Лише в першому сеті українці не реалізували 4 сетпойнти. Проте зазначимо, що зуміли відіграти один у суперника, після чого таки вирвали перемогу.

Але Іран взяв реванш вже у другому сеті. Ключовою стала шалена серія з 8 подач, яка не лише допомогла зрівняти рахунок, але й забезпечила команду комфортною перевагою та у підсумку перемогою.

Українці почали багато помилятися на подачі, і здавалося, що Іран може перехопити ініціативу, але підопічні Рауля Лосано зібралися та забрали наступний сет.

Щоправда, довести гру до перемоги збірній Україні не вдалося. Спершу суперники перевели матч у тай-брейк, а потім без проблем переграли українців. Все ж, помилки на подачі стали відчутною проблемою.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 15 червня

Україна – Іран 2:3 (30:28, 20:25, 25:22, 21:25, 9:15)

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі "синьо-жовті" переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.