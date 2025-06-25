Чинний чемпіон не пробачив помилок: збірна України програла Франції в Лізі націй

Збірна України з волейболу прикро поступилася в матчі проти чинного чемпіона Ліги націй та однієї з найкращих команд світу – Франції.

П'ятий поєдинок Ліги націй завершився з рахунком 0:3. Попри розгромний рахунок, гра не була односторонньою. У першому сеті Україна була близькою до перемоги, вела 20:16, але віддала перевагу та мінімально поступилася.

Другий сет розпочався із гарної серії українців, які вигравали 5:2, але потім Франція взяла одразу декілька серій та більше жодного разу не дозволила Україні вести в рахунку.

У третьому сеті домінація суперників продовжувалася, тож все закономірно прийшло до її перемоги. Головною силою Франції були подачі. За ейсами вони значно перевершили Україну.

"Синьо-жовті" ж навпаки провалили подачу, часто помиляючись на ній. Також в України не так добре працювали блоки, що у попередніх поєдинках було козирем команди. А ось у Франції блоки працювали на відмінно.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 5 матч

25 червня

Україна – Франція 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Через цю поразку Україна поступилася місцем французам у турнірній таблиці. Тепер у Франції 8 очок, що на 1 бал більше за результат "синьо-жовтих". Також Україна вперше на турнірі не здобула очок у грі.

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії та Ірану. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть завтра, 26 червня. Суперником буде Туреччина. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.