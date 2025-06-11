Збірна України здобула першу в історії перемогу в Лізі націй

У середу, 11 червня, збірна України з волейболу зіграла свій перший матч в історії у Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" була команда США, бронзовий призер Олімпіади-2024.

Поєдинок відбувся у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) та завершився з рахунком 3:0.

Перший сет українці виграли завдяки кільком вдалим серіям на початку гри. Вони забезпечили команді достатню перевагу, щоб у підсумку здолати суперника (25:22).

В другому ж сеті до останнього не було зрозуміло, хто переможе. Лише після рахунку 20:18 збірна України взяла ініціативу у свої руки та здобула перемогу 25:20.

Команді залишалося виграти ще в одному з трьох сетів для першого в історії України тріумфу в Лізі націй. І, попри відносно невдалий старт наступного сету, українці з першої спроби досягли результату (25:23).

Додатково хочеться виділити якісну гру Василя Тупчія, який забив багато важливих м'ячів і набрав найбільше очок, чим допоміг команді в цьому історичному досягненні.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 11 червня

Україна – США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Після США Україна зіграє ще три матчі в цей ігровий тиждень: проти Куби (13 червня), Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.