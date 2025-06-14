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Збірна України може продовжити свою переможну ходу Лігою націй в матчі проти Бразилії

Микола Дендак — 14 червня 2025, 10:58
Збірна України може продовжити свою переможну ходу Лігою націй в матчі проти Бразилії
en.volleyballworld.com

Збірна України з волейболу зіграє проти команди Бразилії в третьому матчі Ліги націй. Поєдинок відбудеться сьогодні, 14 червня, та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Традиційно транслюватиме зустріч Суспільне Спорт. Україна випереджає збірну Бразилії в турнірній таблиці після двох матчів на 1 очко. Команди зустрічалися востаннє у відборі до Олімпіади-2024. Перемогу з рахунком 3:2 здобули бразильці.

Ліга націй-2025
Груповий етап, 14 червня

16:00. Бразилія – Україна

У першій грі українці здолали США, а після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України, і команда ще жодного разу не поступилася та йде на третьому місці в турнірній таблиці.

Після Бразилії Україна зіграє ще 1 матч в цей ігровий тиждень: проти Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.

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