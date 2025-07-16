Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Волейбол

Збірна України зіграє проти Нідерландів у Лізі націй

Микола Дендак — 16 липня 2025, 09:13
Збірна України зіграє проти Нідерландів у Лізі націй
FIVB

Сьогодні, 16 липня, збірна України з волейболу розпочне свої виступи у третьому тижні Ліги націй. Суперником стане команда Нідерландів.

Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом, поєдинок транслюватиметься на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.

Українці мають гарні шанси на перемогу, адже після восьми матчів "синьо-жовті" мають в активі 15 очок та йдуть на шостому місці. У суперника ж лише 4 бали в активі та передостання сходинка. Також в особистих зустрічах перевага в України (3:2).

Ліга націй-2025
Груповий етап, 9 матч
16 липня

14:00. Україна – Нідерланди

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Для виходу в плейоф команді потрібно фінішувати у топ-8. З розкладом останніх чотирьох поєдинків першого етапу можна ознайомитись за цим посиланням.

волейбол Збірна Нідерландів Збірна України з волейболу Ліга націй

Збірна Нідерландів

Де дивитися вирішальні матчі збірної України в Лізі націй
Чотири кроки до плейоф: Збірна України назвала склад на останні матчі першого етапу Ліги націй 2025
Дулуб пояснив, як збірна України хотіла перемогти Нідерланди на молодіжному Євро-2025
Not great, not terrible. Як збірна України провела молодіжний Євро
Нідерландці ставляться до нас із респектом: Левченко – про вирішальний матч молодіжного Євро-2025

Останні новини