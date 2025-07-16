Збірна України зіграє проти Нідерландів у Лізі націй

Сьогодні, 16 липня, збірна України з волейболу розпочне свої виступи у третьому тижні Ліги націй. Суперником стане команда Нідерландів.

Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом, поєдинок транслюватиметься на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.

Українці мають гарні шанси на перемогу, адже після восьми матчів "синьо-жовті" мають в активі 15 очок та йдуть на шостому місці. У суперника ж лише 4 бали в активі та передостання сходинка. Також в особистих зустрічах перевага в України (3:2).

Ліга націй-2025

Груповий етап, 9 матч

16 липня

14:00. Україна – Нідерланди

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Для виходу в плейоф команді потрібно фінішувати у топ-8. З розкладом останніх чотирьох поєдинків першого етапу можна ознайомитись за цим посиланням.