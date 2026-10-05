Жіночу збірну РФ допустили до чемпіонату світу 2027 року з волейболу

Жіноча збірна Росії була допущена до участі у чемпіонаті світу-2027 з волейболу.

Про це повідомляє Міжнародна федерація волейболу (FIVB).

Як зазначається, команда РФ потрапила на турнір за принципом рейтингу збірних, не подолавши відбірковий етап. Таким чином також кваліфікувалися Нідерланди, Німеччина, Чехія, Бельгія, Франція, Словенія, Швеція, Мексика, Греція, Корея, Болгарія, Швейцарія та Україна.

Збірні України та Росії вперше з початку повномасштабного вторгнення опиняться на одному великому міжнародному турнірі. Наразі команда країни-агресорки посідає 11-те місце у рейтингу найкращих жіночих збірних світу за версією FIVB.

Зазначимо, що майбутня світова першість відбуватиметься у США та Канаді. Змагання розпочнуться 20 серпня та завершаться 5 вересня. Варто також зауважити, що ЧС-2027 буде одним із кваліфікаційних турнірів на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Додамо, що жіноча збірна РФ двічі у своїй історії здобувала чемпіонство на світових першостях – у 2006 та 2010 роках.

Нагадаємо, що в липні цього року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення тимчасово скасувати заборону на діяльність російського олімпійського органу, яка була введена 12 жовтня 2023 року, та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Після цієї ухвали низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні. До цього списку також доєдналася Міжнародна федерація волейболу (FIVB).

Напередодні Європейська конфедерація волейболу (CEV) також допустила чоловічу та жіночу збірні Росії до змагань під егідою організації. Президент Української Федерації волейболу Михайло Мельник заявив, що це рішення ухвалилось за підсумками голосування.

Окрім того, у серпні цього року стало відомо, що з міркувань безпеки чоловіча збірна Росії з волейболу не братиме участь на світовій першості 2027 року, яку прийматиме Польща.