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Збірна України перервала триматчеву серію поразок у Лізі націй

Олександр Булава — 26 червня 2025, 19:56
Збірна України перервала триматчеву серію поразок у Лізі націй

Збірна України з волейболу здобула свою третю перемогу у межах Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" була команда Туреччини.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Українська команда розбила суперника у першому сеті. У другій партії боротьба вирівнялась, за рахунку 23:22 "синьо-жовті" змогли взяти три очки підряд та вирвали перемогу.

Третій сет розпочався з переваги Туреччини, проте українці змогли зрівняти рахунок та вийти вперед.

Ліга націй-2025
Груповий етап, 6 матч
26 червня

Туреччина – Україна 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії, Ірану та Франції. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть завтра, 27 червня. Суперником буде Японія. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.

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