CEV допустила збірні Росії з волейболу до змагань

Європейська конфедерація волейболу (CEV) допустила чоловічу та жіночу збірні Росії до змагань під егідою організації.

Про це повідомила пресслужба Всеросійської федерації волейболу (ВФВ) за підсумками засідання адміністративної ради CEV.

Рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB) щодо повернення російських збірних та офіційних осіб поширюється і на турніри національних команд під егідою CEV. Водночас конкретні умови та організаційні механізми їхньої участі мають затвердити пізніше.

Рішення стосується як класичного, так і пляжного волейболу. Збірні Росії мають виступити в чоловічому та жіночому турнірах Ліги націй-2027.

Наразі невідомо щодо остаточного рішення про ідентифікацію російських команд, а саме питання використання прапора, гімну, національних кольорів та інших символів.